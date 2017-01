Hall of fame list has Louisiana ties

The 15 finalists for the class of 2017 NFL Hall of Fame!

Kicker Morten Andersen : 1982-1994 New Orleans Saints; 1995-2000 , 2006-07 Atlanta Falcons; 2001 New York Giants; 2002-03 Kansas City Chiefs; 2004 Minnesota Vikings

Tackle Tony Boselli: 1995-2001 Jacksonville Jaguars.

Wide receiver Isaac Bruce: 1994-2007 Los Angeles/St. Louis Rams; 2008-09 San Francisco 49ers.

Coach Don Coryell: 1973-77 St. Louis Cardinals; 1978-1986 San Diego Chargers.

Running back Terrell Davis: 1995-2001 Denver Broncos.

Safety Brian Dawkins: 1996-2008 Philadelphia Eagles; 2009-2011 Denver Broncos.

Guard Alan Faneca: 1998-2007 Pittsburgh Steelers; 2008-09 New York Jets; 2010 Arizona Cardinals.

Tackle Joe Jacoby: 1981-1993 Washington Redskins.

Cornerback Ty Law: 1995-2004 New England Patriots; 2005, 2008 New York Jets; 2006-07 Kansas City Chiefs; 2009 Denver Broncos.

Free safety John Lynch: 1993-2003 Tampa Bay Buccaneers; 2004-07 Denver Broncos.

Center-guard Kevin Mawae : 1994-97 Seattle Seahawks, 1998-2005 New York Jets, 2006-09 Tennessee Titans.

Wide receiver Terrell Owens: 1996-2003 San Francisco 49ers; 2004-05 Philadelphia Eagles; 2006-08 Dallas Cowboys; 2009 Buffalo Bills, 2010 Cincinnati Bengals.

Defensive end Jason Taylor: 1997-2007, 2009, 2011 Miami Dolphins; 2008 Washington Redskins; 2010 New York Jets.

Running back LaDainian Tomlinson: 2001-09 San Diego Chargers; 2010-11 New York Jets.

Quarterback Kurt Warner: 1998-2003 St. Louis Rams, 2004 New York Giants; 2005-09 Arizona Cardinals.

The Class of 2017 will be selected for election to the Hall of Fame at the Hall’s 48-person selection committee meeting in Houston on Feb. 4.