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All star game invades NOLA this weekend

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Friday, Feb. 17

All times Eastern (ET)

10:30 a.m. | BBVA Compass Rising Stars Challenge Practice | NBA TV
12 p.m. | All-Star media availability | NBA TV
7 p.m. | NBA All-Star Celebrity Game | ESPN
9 p.m. | BBVA Compass Rising Stars Challenge | TNT

Saturday, Feb. 18

All times Eastern (ET)

11 a.m. | Hall of Fame Announcement
12 p.m. | NBA All-Star Practice | NBA TV
2:30 p.m. | NBA D-League All-Star Game presented by Kumho Tire | NBA TV
7 p.m. | Commissioner Adam Silver media availability | NBA TV
8 p.m. | State Farm All-Star Saturday Night | TNT

– Taco Bell Skills Challenge (first event)
– JBL Three-Point Contest (second event)
– Verizon Slam Dunk (third event)

Sunday, Feb. 19

All times Eastern (ET)

11 a.m. | NBA Legends Brunch | NBA TV coverage begins at 1 p.m. ET
8 p.m. | 66th NBA All-Star Game | TNT

http://www.nba.com/2017-all-star-schedule

 

 

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